I lavori in via Marco Polo a Olbia.

Si sblocca la situazione dei lavori in via Marco Polo a Olbia. Il Comune ha pubblicato la gara per la realizzazione della rotatoria e la fine dei lavori della strada.

Il nuovo ingresso a Olbia.

La realizzazione della via Marco Polo rivoluzionerà la viabilità cittadina del quartiere Isticadeddu. Tuttavia, i lavori sono proceduti a rilento. L’ultima inaugurazione, che riguardava la prima parte dei lavori, con piste ciclabili e un nuovo marciapiedi si era tenuta lo scorso maggio. Il secondo pezzo riguarderà il proseguimento della pista ciclabile e la realizzazione di quattro rotatorie, una in via Marco Polo, una in via Cook, via Plutone e via della Ferula.

La seconda inaugurazione si sarebbe dovuta tenere in estate. Ora, è stata comunicata una nuova data di fine lavori. “Buona parte dei lavori della strada su corso Vittorio Veneto saranno pubblicati quanto prima – dichiara il sindaco Settimo Nizzi -. Gli interventi finiranno presto e saranno sicuramente inaugurati nel periodo di Pasqua del 2022”. La spesa complessiva per la riqualificazione di Corso Vittorio Veneto e dell’ingresso della città è di circa 6 milioni di euro.