Briatore vende il Billionaire di Porto Cervo e cambia nome

Il Billionaire diventa Twiga.

Leonardo Maria Del Vecchio, attraverso il family office LMDV Capital, ha acquisito il Billionaire e altre locatio di proprietà di Flavio Briatore, consolidando la sua posizione nel settore dell’ospitalità di lusso. Oltre al noto locale di Porto Cervo, ha acquistato anche il Twiga di Forte dei Marmi, Montecarlo, Baia Beniamin. Tuttavia, Briatore manterrà il controllo del marchio Billionaire e delle sedi di Sankt Moritz e Dubai.

L’accordo prevede la nascita di un nuovo gruppo con un fatturato stimato di 50 milioni di euro nel 2024, impiegando oltre 600 persone. Secondo Del Vecchio, questa operazione rappresenta un’opportunità per valorizzare e innovare l’eccellenza italiana nell’ospitalità, fondendo tradizione e innovazione per creare esperienze uniche per i clienti. Tra gli obiettivi principali figurano il rafforzamento del brand Twiga, l’innovazione dell’offerta ristorativa e l’espansione internazionale del gruppo.

Briatore ha deciso di cedere solo la location del Billionaire all’imprenditore. I progetti futuri includono l’apertura di un ristorante Vesta a Montecarlo e la trasformazione del Billionaire di Porto Cervo in una nuova sede Twiga. Nel 2025, il gruppo prevede di superare i 60 milioni di euro di fatturato grazie a nuove aperture e sinergie operative.

Briatore, dal canto suo, ha deciso di cedere alcune proprietà per concentrarsi sul suo ruolo nel team Alpine Formula One. Nonostante questa riduzione del coinvolgimento diretto, Majestas proseguirà lo sviluppo internazionale dei marchi Billionaire e Crazy Pizza, puntando su una squadra esperta e risultati eccellenti.

