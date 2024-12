Il San Teodoro-Porto Rotondo ha perso contro l’Ossese nello scorso turno di campionato. Due gol di Franchi intervallati da una rete di Villa contestata dai viola sono valse all’Ossese una vittoria per 3 a 0. Gli uomini di mister Malu hanno giocato parte della partita per via dell’espulsione di capitan Muzzu, e tutto sommato nel primo tempo non hanno affatto demeritato.

Parla mister Malu.

“Abbiamo incontrato quella che mi sembra essere la squadra più in forma del campionato – afferma Pasquale Malu, allenatore della squadra viola -. Forse il nostro miglior primo tempo della stagione. Ma abbiamo preso un gol dopo 10’, secondo me evitabilissimo. Abbiamo avuto 4, 5 occasioni solo nel primo tempo, 12 calci d’angolo nell’arco della gara. Quindi non mi posso lamentare della prestazione dei ragazzi nel primo tempo”. L’allenatore sottolinea alcuni episodi sfavorevoli: “Da rivedere il 2 a 0, che è arrivato dopo un fallo evidentissimo dell’attaccante, che l’osservatore arbitrale ha ammesso. Poi l’espulsione di Muzzu ha complicato tutto: il capitano ha affermato che un calcio di punizione concesso alla squadra avversaria fosse imbarazzante, ed è stato espulso. Forse poteva esserci più clemenza. Il 3 a 0 è arrivato quando ormai la partita era compromessa. Tolte queste ombre, l’Ossese ha meritato la vittoria. Da parte nostra, non dobbiamo più mollare così quando restiamo in 10. Dobbiamo reagire meglio e tenere botta”. Prossimo impegno contro il Li Punti: “Domani abbiamo una partita contro il Li Punti, con assenze per squalifiche e infortuni, ma sono sicuro che chi giocherà si farà valere“.

