Il Black Friday a Olbia.

In centinaia si sono presentati già di buon mattino in una giornata non festiva per gli acquisti nel giorno del Black Friday nei centri commerciali. Tantissimi clienti provenienti da paesi della Gallura alla ricerca di acquisti e sconti. Un fine settimana di sconti e promozioni nei piccoli e grandi negozi ma il vero assalto è avvenuto nei centri commerciali della città, durante il quale in molti hanno dato l’inizio agli acquisti prenatalizi. Molte promozioni erano già a disposizione dal 22 novembre, e i clienti hanno trovato sconti dal 10 al 50% e tanti negozi hanno scelto di prolungare offerte e sconti per tutto il weekend.

Sconti considerevoli hanno fatto gola a tanti, a caccia del prezzo più conveniente nel giorno che corona tutto il sistema della società dei consumi. Ma sono sempre di più gli esercenti che praticano sconti soprattutto fino al 50% e, in taluni casi, anche fino al 70% per la merce più prossima a diventare fuori moda.

Fra i più gettonati sono, ovviamente, gli articoli di abbigliamento, ma non solo: il “black friday”, tradizione nata in America in occasione dell’ultimo venerdì di novembre, interessa anche prodotti di elettronica, hi-tech, oggettistica, elettrodomestici e tanto altro.

