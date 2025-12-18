A Golfo Aranci arrivano I Gemelli Diversi con un concerto

Il concerto dei Gemelli Diversi a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci si accendono i riflettori sulla musica degli anni 2000 con l’arrivo de I Gemelli Diversi, attesi il 27 dicembre in piazza Cossiga, all’interno della tensostruttura riscaldata. Il duo, oggi composto da Strano e Thema, proporrà un repertorio che ha segnato un’intera generazione, arricchito da nuovi brani capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo.

I Gemelli Diversi hanno rappresentato un fenomeno culturale e musicale, con canzoni come “Un attimo ancora” e “Mary” che hanno fatto da colonna sonora a un’epoca e che hanno saputo fondere il rap con sonorità pop e melodiche, diventando un vero inno per gli anni 2000 in tutta Italia. L’ultimo progetto, intitolato 1993, offre un omaggio al periodo che ha influenzato la vita di molti ragazzi, creando un ponte tra passato e presente e invitando il pubblico a una riflessione attraverso testi che restano attuali.

La serata promette di essere un’occasione di aggregazione, adatta a famiglie, adolescenti e giovani, offrendo la possibilità di scoprire la forza dei testi e l’originalità dello stile dei Gemelli Diversi. L’evento è organizzato dalla R&G Music di Renato e Gianni Piccinnu e rientra nel calendario di appuntamenti culturali e musicali promosso dall’amministrazione comunale di Golfo Aranci, sempre attenta a favorire momenti di intrattenimento capaci di unire le generazioni.

