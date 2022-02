Il bollettino coronavirus in Sardegna.

Secondo il bollettino coronavirus in Sardegna si registrano oggi 3.536 nuovi casi positivi (da oggi sono conteggiati anche i tamponi antigenici) , sulla base di 4060 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20836 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 367 (12 in meno di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 25.364 ( 2187 in più di ieri).

Si registrano 5 decessi: una donna di 71 e un uomo di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 79 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e 2 pazienti residenti nella provincia di Nuoro.



A far data da oggi, l’incremento dei nuovi casi tiene conto anche di quelli diagnosticati con test antigenico, nel rispetto di quanto indicato nella recente ordinanza del presidente della regione. Pertanto, si specifica che dei 3536 casi dichiarati oggi, 2.323 stati diagnosticati da tampone antigenico.