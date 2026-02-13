Maltempo a San Teodoro, chiuso l’ecocentro comunale

Chiude per maltempo l’ecocentro comunale di San Teodoro.

A causa del maltempo e delle raffiche di vento che stanno interessando il territorio, l’ecocentro comunale di San Teodoro resterà chiuso per l’intera giornata. La decisione è stata adottata dall’amministrazione con l’obiettivo di tutelare l’incolumità degli operatori e dei cittadini che usufruiscono del servizio.

Dal Comune fanno sapere che la misura ha carattere precauzionale e che ulteriori comunicazioni verranno diffuse non appena sarà possibile stabilire la riapertura della struttura. Nel frattempo l’ente si scusa con la popolazione per i possibili disagi arrecati.

