A bordo di una moto rapinano una donna davanti alla banca: due in fuga

Le indagini dei carabinieri.

Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Lanusei sono intervenuti nel Comune di Bari Sardo ove, poco prima, due uomini a bordo di una moto hanno strappato la borsa ad una donna che era in procinto di entrare presso l’agenzia del Banco di Sardegna per effettuare un deposito.

Uno dei due, dopo essere sceso dalla moto, ha afferrato la borsa per poi darsi alla fuga con il complice durante la quale sono stati esplosi dei colpi di pistola in aria, probabilmente una scacciacani. Grande spavento, ma per fortuna nessuno si è fatto male.

E’ scattata immediatamente la cinturazione della zona con pattuglie automontate e con un elicottero del nucleo carabinieri di Elmas. I militari dell’arma stanno eseguendo gli accertamenti del caso e stanno sentendo alcuni testimoni.

(Visited 444 times, 444 visits today)