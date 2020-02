Nelle viuzze di Olbia lo sporco.

Non tutto il centro storico di Olbia è lindo. Una lettrice ci segnala che dopo la sfilata di carnevale nelle viuzze interne ci siano ancora ancora coriandoli, cartacce e bottiglie. Ed allega tanto di foto e nota sagace: “Non tutto è stato pulito”.

Tranne il corso, nelle viuzze interne del centro storico, segnala la residente, sono presenti rifiuti come carta, sacchetti e plastica. Probabilmente non tutti i rifiuti sono di carnevale e qualcuno c’era anche da prima. Ma questo non toglie che serva una pulizia.

