L’ex premier Boris Johnson a Tavolara con la famiglia

Boris Johnson a Tavolara con moglie e figli

Dal Regno dei Windsor a quello dei Bertoleoni, l’ex Primo ministro britannico Boris Johnson è andato a Tavolara con la famiglia. Sono gli scatti pubblicati su Instagram dalla moglie Carrie Symonds a rivelare la gita sarda dell’ex sindaco di Londra. In quei giorni, tra l’altro, il biondissimo ex leader dei Tories spegneva le sessanta candeline. Ha forse scelto un posto più isolato per festeggiare, dopo che le polemiche sulle feste organizzate a Londra durante il lockdown gli hanno creato forti grattacapi.

“Beautiful Sardinia. Pasta, ice cream, beach. Repeat”. Sono le parole chiave che rappresentano la vacanza secondo Carrie Johnson che ha pubblicato diverse foto di Tavolara e dintorni su Instagram.

