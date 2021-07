Ancora degrado a Olbia.

In pieno centro storico a Olbia nel bel mezzo della stagione fa ancora da protagonista il degrado. Un residente ha segnalato le condizioni di alcune vie vicino al corso Umberto, vicino agli uffici comunali.

I marciapiedi sono pieni di urina e vomito, di spazzatura abbandonata in ogni angolo. Anche nelle dentro alcune proprietà. “Ho cercato più volte di sollecitare la DeVizia per effettuare il servizio di pulizia e disinfezione dei marciapiedi, che fino a qualche anno fa veniva fatto – si lamenta Roberto -. Oggi non interviene. Un operatore mi ha detto di mandare le foto ai giornali, solo così si muovono”.

Noi rispondiamo pubblicando le foto della segnalazione scattate in via Catello Piro e via Vespucci. Il cittadino ha provveduto a pulire da solo i marciapiedi. “Sento sempre parlare di città green, ma a giudicare dalle foto – prosegue – di green c’è ben poco. Se poi sommiamo l’inerzia di chi dovrebbe provvedere alla pulizia e al decoro, anche la maleducazione di alcune persone, allora io mi rimbocco le mani. Ma se c’è chi è pagato per farlo e non provvede, allora non mi sembra corretto”.

(Visited 633 times, 633 visits today)