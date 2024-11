Ricicli le bottiglie e fai la spesa, un nuovo punto raccolta a Olbia

Cresce l’iniziativa sul riciclo delle bottiglie a Olbia

Nuova installazione di un ecocompattatore al Conad di corso Vittorio Veneto, cresce l’iniziativa sul riciclo delle bottiglie a Olbia. “Assieme a Conad da tempo promuoviamo stili di vita e comportamenti sostenibili, a partire dal riciclo: https://www.conad.it/servizi/riciclo-bottiglie-in-pet – spiegano da Coripet Sardegna -. Come trovo l’ecocompattatore più vicino a casa mia? Ce lo chiedete sempre, la risposta la trovate qui (https://coripet.it/partecipa-contatti/ ), nel frattempo la nostra rete cresce costantemente e noi vi comunichiamo in tempo reale le novità anche sui social media”.

Il punto di raccolta Conad di corso Vittorio Veneto è il quarto a Olbia. Nella stessa strada c’è anche all’Eurospar, poi ci sono alla Conad di via Galvani e al Dettori Market di viale Aldo Moro. L’accordo con Conad prevede che chi ha la tessera e consegna le bottiglie di plastica riceve in cambio buoni per fare la spesa.

