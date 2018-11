Brexit, cosa cambia per i nostri giovani.

Il divorzio tra Gran Bretagna e Ue ha preso corpo. La Brexit non riserva nessuno. Le cose cambieranno per i giovani italiani che arriveranno nel Regno Unito o che già ci risiedono. Le cose quindi cambieranno a partire dal 2021 per tutti i giovani di Olbia e della Gallura che vivono e vivranno per studio o lavoro in Inghilterra. Ovviamente i turisti potranno continuare a viaggiare indisturbati, anche se potrebbe essere necessario esibire il passaporto invece della semplice carta d’identità.

Gli studenti, che si iscriveranno in un Ateneo inglese dopo il 31 dicembre 2020, si vedranno probabilmente alzate le tasse universitarie. Sono previsti aumenti anche sui biglietti aerei, sulle spese giornaliere, sull’abbigliamento. Insomma, la vita nel Regno Unito sta per diventare sempre più cara e difficile. Dopo l’uscita formale del Paese dall’Europa potranno esserci pesanti aggravi tariffari per i viaggiatori che utilizzeranno il cellulare in Gran Bretagna. I vantaggi riguarderanno solo i turisti, che utilizzano l’euro.

Non ci sono ancora regole precise, ma con tutta probabilità per vivere in UK un cittadino italiano avrà bisogno di un “residence permit” oppure di un BRP (Biometric Residence Permit). Per chi vive già nel Regno Unito sarà un vantaggio potere dimostrare di essere iscritti all’Aire (Anagarafe italiani residenti all’estero), questo permetterà di dimostrare che si era residenti nel Regno Unito già prima dell’ uscita dell’Unione Europea.

Ma per tutti gli italiani, sia coloro che vivono nel Regno Unito da decenni sia chi è appena arrivato, saranno infatti soggetti ai controlli sull’immigrazione. Ciò che è certo è che fino al 29 marzo del 2019 non ci sarà da preoccuparsi. I cittadini Ue che risiedono in Gran Bretagna da almeno 5 anni al 31 dicembre 2020 potrebbero aver diritto alla residenza permanente. Mentre per chi non ha raggiunto i 5 anni potrebbero richiedere lo status che gli permetterà con tutta la documentazione di rimanere sino al raggiungimento dei 5 anni. Per poi modificare lo status solo con i requisiti necessari.

