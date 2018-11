Basket, sabato superderby Sos Aranzos-Olimpia

In Via Nanni va in scena la sfida tra Sos Aranzos e Olimpia.

Grande attesa negli ambienti cestistici cittadini per il superderby del campionato di Promozione in programma sabato prossimo alle 18 nella Palestra di Via Nanni: di fronte Sos Aranzos e Olimpia. Il match, valido per il sesto turno di andata vedrà di fronte due squadre pronte a dare battaglia. Da una parte gli arancioni di Sos Aranzos con un roster di provata esperienza che comprende tra gli altri il grande ex Roberto Vitiello (storico capitano dell’Olimpia), Massimo Mura, Andrea Salis, Filippo Bassani e Roberto Spano.

Sull’altro fronte i biancorossi di Mimmino Sciretti, che hanno rinunciato al torneo di Serie D dopo aver sfiorato l’anno passato il passaggio alla serie superiore e che costituiscono un perfetto mix tra giocatori esperti come Fabrizio Monaco, Lello Marras, Gianluca Sciretti e Domenico Canu e una nidiata di giovanissimi pronti a spiccare il volo. Le contendenti più accreditate per la vittoria finale sono il Ploaghe e il Macomer, ma le formazioni olbiesi puntano sicuramente a ben figurare. La sfida appare aperta ed incerta. Sos Aranzos ha caratteristiche particolari e può vincere e perdere con chiunque. L’Olimpia, pur essendo da calendario in trasferta, in realtà gioca tra le mura amiche dove, da sempre ha mostrato gli artigli conseguendo successi memorabili (non ultimi quelli nel corso dei play off di Serie D della stagione scorsa).

Girone a 13 squadre che vede sinora l’Olimpia a quota 4 in classifica (3 gare disputate) mentre Sos Aranzos ha 2 punti all’attivo. Un derby sfugge ad ogni pronostico e Sos Aranzos-Olimpia non può prescindere da questa legge non scritta. Sugli spalti di Via Nanni è atteso il pubblico delle grandi occasioni. Gli aspetti tecnico-tattici si intrecceranno con quelli umani in un faccia a faccia che mette a confronto diverse generazioni di cultori olbiesi del basket che, dopo aver militato in categorie importanti, continuano a giocare con una passione che fa loro onore.

