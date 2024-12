Brutto incidente all’uscita di Olbia, un ferito: cosa è successo

L’incidente all’uscita di Olbia.

Un incidente stradale si è verificato nella periferia di Olbia, lungo la strada statale 125, nei pressi dell’ex Highlander. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Il conducente, che era l’unica persona a bordo, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo sono ancora in fase di indagine.

