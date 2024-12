Al via l’Anno Santo in Gallura, si apre ufficialmente il Giubileo

Al via il Giubileo in Gallura.

La cattedrale di Tempio Pausania è stata teatro ieri sera di una grande partecipazione per il primo atto ufficiale del Giubileo in Gallura. Un evento che ha visto la comunità locale unirsi in preghiera per aprire un anno ricco di momenti di riflessione e spiritualità. La cerimonia è iniziata con un pellegrinaggio dalla chiesa di Gesù Sommo ed Eterno Sacerdote, a testimoniare la forte tradizione di fede che accomuna i fedeli galluresi.

A presiedere la Messa è stato il vescovo Roberto Fornaciari, che ha salutato con entusiasmo l’avvio dell’Anno Giubilare 2025. Durante la celebrazione, Fornaciari ha offerto ai fedeli uno spunto di riflessione sulla centralità del Giubileo, che per tutta la Diocesi di Tempio Ampurias rappresenta un momento di rinnovamento spirituale, invitando tutti a viverlo con fiducia e impegno.

Il vescovo ha anche colto l’occasione per annunciare le principali iniziative che accompagneranno il cammino giubilare durante tutto il 2025. Tra le attività più rilevanti, Fornaciari ha annunciato pellegrinaggi notturni a Luogosanto e Tergu, che si terranno la prossima primavera, offrendo ai partecipanti l’opportunità di riscoprire e rafforzare il legame con le tradizioni religiose del territorio.

Le chiese giubilari della Diocesi sono tre: la cattedrale di Tempio, la concattedrale di Castelsardo e la basilica di San Simplicio a Olbia. Queste saranno i punti di riferimento spirituale per tutti coloro che desiderano partecipare alle celebrazioni del Giubileo, che offriranno occasioni di preghiera, riflessione e incontro per l’intera comunità.

