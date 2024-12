La vincita al SuperEnalotto in Sardegna.

Un bel colpo per la Sardegna nel concorso del SuperEnalotto di venerdì 27 dicembre. Come riportato da Agipronews, a Monserrato, in provincia di Cagliari, è stato centrato un “5” del valore di 41.536,17 euro. La vincita è avvenuta presso la Tabaccheria 3007, situata in via Carbonara 2A.

L’ultimo “6”, che ha fruttato ben 89,2 milioni di euro, è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Per la prossima estrazione, prevista per oggi, lunedì 30 dicembre, il jackpot ammonta a 51,6 milioni di euro. Chissà se la fortuna continuerà a sorridere alla Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui