La Maddalena, ancora rifiuti abbandonati in zona Colmi – VIDEO

Rifiuti abbandonati in zona Colmi a La Maddalena.

Non è la prima volta che accade in zona Colmi a La Maddalena: lungo la panoramica, qualcuno ha lasciato rotolare due sacchi di immondizia per il dirupo sul mare. A documentarlo con un video è stato Martino Sechi, autore del video, che ha allertato anche gli organi competenti.

Un caso, quello dei rifiuti abbandonati nelle zone più impensabili di La Maddalena, che preoccupa, in quanto , in assenza di una immediata individuazione e di un pronto recupero, rischiano di finire in mare.

“Sarebbe bello ogni tanto trovarci le mani attaccate a quei sacchi”, ha commentato ironicamente Sechi, taggando il profilo su Facebook di La Maddalena Ambiente, la società in house del Comune di La Maddalena che gestisce l’igiene ambientale nell’isola, che ha commentato altrettanto ironicamente: “Ci proviamo”. Tra gli altri commentatori, qualcuno suggerisce: “Se nessuno ha una strategia d’indagine mai verranno beccati. Ci vogliono le foto trappola, controlli, chi visiona i filmati e tanta buona volontà”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui