Buddusò, l’opposizione chiede un “Drive in” per i tamponi ai sottoposti a isolamento

Gruppo “Per Buddusò”: “Misura fondamentale”.

Il gruppo consiliare di minoranza “Per Buddusò” ha depositato presso l’ufficio protocollo del comune una proposta formale al sindaco e alla giunta per la predisposizione di uno screening anti-covid della popolazione sottoposta amma misura preventiva dell’isolamento per essere venuta a contatto con soggetti contagiati o essere risultata positiva a un tampone molecolare o antigenico.

“Un punto tamponi in modalità “Drive- in” nel Comune di Buddusò – affermano i consiglieri di minoranza – eviterebbe a molte persone di accollarsi il costo del tampone per sé e i propri familiari e permetterebbe di avere in tempi certi e in totale sicurezza la certificazione verde per concludere il periodo di isolamento e riprendere le proprie attività”.



Attualmente una parte della popolazione di Buddusò si trova in isolamento. I cittadini sottoposti alla misura, alla fine della quarantena, dovranno obbligatoriamente ricorrere ad un test valido per concludere il periodo di isolamento e ottenere il green pass: “Riteniamo – conclude il comunicato del gruppo consiliare – sia importante garantire la gratuità dei tamponi ai cittadini attualmente positivi in isolamento, nonché la possibilità di poterli effettuare senza recarsi presso le strutture ospedaliere e in totale sicurezza senza entrare in contatto con altre persone“.