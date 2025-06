Cade in un cantiere abbandonato a Olbia, grave ragazzino

Incidente per un ragazzino a Olbia.

Questa mattina, un ragazzino, è rimasto vittima di un incidente, cadendo da un muro all’interno di un cantiere abbandonato in via Capotesta, a Olbia. Il giovane, un minorenne, ha riportato alcuni traumi, anche se, per fortuna, le sue condizioni non risultano gravi.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento e sono partite le indagini del commissariato di Olbia, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco. Rimane da chiarire cosa facesse il minorenne all’interno del sito. In particolare, il ragazzo è precipitato in una zona impervia del cantiere del centro di Olbia ed è stato soccorso dai vigili del fuoco, che lo hanno estratto dalle macerie e affidato alle cure del personale medico del 118.

I lavori nel cantiere, iniziati per la costruzione di un grande edificio, sono fermi da tempo. Lo stabile, ormai abbandonato, viene spesso utilizzato di notte come rifugio di fortuna dai senzatetto.

