Tour in Europa per Iosonoucnane e Daniela Pes

Tempio e Buggerru alla conquista dell’Europa grazie a due artisti eccezionali, Daniela Pes e Iosonouncane. La voce, i suoni e i destini dell’artista gallurese da tempo si incrociano con quelli del buggerraio Jacopo Incani. L’esordio di Daniela Pes passa da lui, così come la collaborazione per la colonna sonora di “Berlinguer – La grande ambizione“

Tra i tanti traguardi raggiunti, nelle scorse settimane Daniela Pes ha aggiunto pure il suo set sul palco di Kexp. Dall’emittente di Seattle passa il meglio della musica moderna e fino a lì è arrivato il talento della giovane gallurese. A dicembre ha ricevuto un riconoscimento della giuria nell’ambito del premio Personaggio dell’anno di GalluraOggi. Oggi l’annuncio di una nuova pagina, quest’autunno per la prima volta saliranno sullo stesso palco con un tour europeo. Cinque tappe organizzate dalla Panico Concerti che celebreranno l’unione delle forze di Iosonouncane e Daniela Pes.

Il 31 ottobre saranno al Club to Club di Torino, poi varcheranno i confini. Il 2 novembre all’EartH Theatre di Londra, il 5 novembre al Silent Green di Berlino, il 6 ala Sala Apolo di Barcellona e il 7 novembre in Olanda al Le Guess Who? di Utrecht.

