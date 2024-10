Al via la ”Pedalata ecologica” a Olbia.

La Pedalata ecologica torna a Olbia. L’imminente edizione della manifestazione avrà luogo Domenica 13 ottobre. Iniziata nel 1983, per volontà di Salvatore Deagustini, in ricordo della giovane madre grande appassionata di ciclismo, giunge quest’anno alla 40esima Edizione.

Da tempo l’iniziativa, portata avanti dalla Società ciclistica “Terranova-Fancello Cicli” è annoverata, nel suo genere, tra le più importanti a livello nazionale: un successo sempre crescente, passando dai 78 partecipanti della prima edizione nel 1983 ai 2.027 del 1992, attestandosi, negli ultimi anni, attorno alle 1.200 adesioni.

Così come per ogni edizione, ad accompagnare l’evento ci sarà un tema di fondo. “In-dipendenza: ripartiamo insieme” sarà lo slogan di questa stagione, il quale verrà stampato sulle magliette destinate ai primi 800 iscritti alla Pedalata.

Il tema, particolarmente caro alla S.C. Terranova, è stato scelto anche in virtù dei risultati provenienti dell’indagine “La condizione di vita dei giovani e degli adolescenti”. Presentati il 20 settembre scorso, i dati raccolti dal Comune di Olbia riguardano un campione di 650 ragazze e ragazzi dei territori di Olbia, Tempio e Calangianus, tra gli 11 e i 19 anni, includendo anche una piccola percentuale di universitari e NEET.

Il resoconto emerso delinea una realtà che, sempre più insistentemente e più precocemente, sfocia in abusi e dipendenze soprattutto da fumo, droghe, alcool, fin dai primi anni delle scuole medie. L’intento perseguito, perciò, è quello di promuovere lo sport – ed in particolare l’uso della bicicletta – come uno fra i tanti percorsi educativi volti a contrastare questo fenomeno preoccupante. Un simile approccio non solo mira a ridurre il disagio giovanile crescente, ma diventa anche uno strumento potente di inclusione e coesione sociale, insegnando le basi del lavoro di squadra per esaltare il piacere dello stare insieme e, contestualmente, promuovere una maggiore conoscenza di sé e dell’altro.

Le magliette con il logo, il cui ricavato verrà in parte devoluto ad alcune associazioni di volontariato cittadino, saranno disponibili in vendita presso i seguenti punti: AIDO – ASSOC. ONCOLOGICA P. SECCHI – KINARMONIA ASD (per Pollicino) – S.C. TERRANOVA – FANCELLO CICLI .

