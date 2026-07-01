Il deputato M5s Perantoni presenta un’interpellanza al Governo su Cala Finanza

Per fare chiarezza sulle decisioni di Roma per Cala Finanza il deputato M5s Mario Perantoni ha depositato un’interpellanza. “Su questa vicenda il Governo ha scelto di ignorare i pareri contrari espressi dagli enti territoriali e dagli organi preposti alla tutela del paesaggio. Autorizzando un intervento in un’area di straordinario pregio ambientale – denuncia il parlamentare grillino -. È una decisione che merita spiegazioni”. L’annuncia arriva nel girono in cui i manifestanti si sono radunati davanti a Cala Finanza per protestare contro il progetto della Tavolara Bay. Era presenta anche una delegazione M5s guidata dal senatore Ettore Licheri.

“Con questa interpellanza – continua Perantoni -chiediamo al Governo di chiarire quali siano le ragioni di interesse pubblico che hanno giustificato questa scelta, perché siano state ignorate le valutazioni della Regione e degli altri enti competenti e come intenda garantire il rispetto delle prerogative costituzionali della nostra Isola in materia di tutela del territorio. Difendere Cala Finanza significa difendere un patrimonio ambientale e paesaggistico unico, ma anche ribadire un principio fondamentale: le decisioni che incidono sul futuro della Sardegna non possono passare sulla testa dei sardi e senza ascoltare il territorio e le sue istituzioni”.

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