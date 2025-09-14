L’autunno non arriva, temperature oltre i 32 gradi a Olbia

Il caldo non si placa nemmeno con l’arrivo dell’autunno in Gallura e Sardegna.

L’autunno è alle porte, ma solo sul calendario: in Sardegna il caldo non si placa e le temperature salgono sopra i 30 gradi. Stando alle previsioni di Meteo.it, il caldo si farà più intenso da martedì 16 al giovedì 18 settembre, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione.

Con l’arrivo dell’autunno le temperature subiranno una leggera diminuzione, ma si mantengono sempre sulla media estiva con giornate soleggiate o poco nuvolose. Il portale del meteo ha parlato di parentesi estiva, quel fenomeno che si sta verificando in questi giorni e che investe gran parte dell’Italia. Una situazione di alta pressione che prolungherà ancora di un mese l’estate. La perturbazione, infatti, sta abbandonando il nord e questo favorirà anche un rialzo termico.

La settimana comincerà con sole in tutta Italia, anche se il nord Est sarà investito con una nuova perturbazione atlantica come capita in autunno nelle regioni settentrionali. Sarà quindi il Mezzogiorno, anche la Sardegna, a godere di questo prolungamento estivo con massime oltre i 30 gradi in alcuni territori, mentre il nord vedrà una fase di avvicinamento alle medie autunnali.

Le città più calde della Gallura.

Olbia sarà una delle città più calde della Gallura la prossima settimana, con la colonnina di mercurio che arriverà anche ai 32 gradi. Un clima tipico del mese di giugno inoltrato darà la sensazione di essere di nuovo in piena estate.

