Camion trancia cavi elettrici e si ribalta, paura ad Arzachena

Indicente per un camion che ha urtato cavi elettrici ad Arzachena

I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti verso le 12 per un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion. Nella zona di Liscia di Vacca il mezzo stava percorrendo via Spargi. Ha urtato dei cavi elettrici e telefonici e si è ribaltato su un lato.

Si trattava di cavi sotto tensione ed è stato necessario l’intervento di una squadra di tecnici dell’Enel. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Arzachena. Durante le operazioni è stata interrotta la circolazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori del 118, ma non si segnalano feriti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui