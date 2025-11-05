Canalis in copertina su Vanity Fair con Nello, cagnolino adottato a Olbia

Cane Nello star di Vanity Fair con Elisabetta Canalis.

Elisabetta Canalis conquista la copertina di Vanity Fair ma non è sola. Con lei c’è Nello, un cagnolino che viene dal rifugio di Olbia, adottato dall’ex Velina che da sempre è dalla parte dei cani, in particolare quelli ospitati nella città gallurese, sostenendo l’associazione Lida. Una grande rivincita per il bellissimo cucciolotto bianco e marrone, arrivato al canile olbiese con una brutta storia alle spalle.

Ad annunciare questo bellissimo omaggio al cagnolino Nello è proprio la Lida Sez. Olbia ODV, che ha dedicato un post alla copertina di Elisabetta Canalis. ”Chi mai avrebbe immaginato quel giorno di maggio del 2020 quando Nello è arrivato al rifugio col suo faccino triste, che la sua vita sarebbe diventata una meravigliosa favola? – dicono i volontari -. E quanta strada hai percorso accanto alla tua meravigliosa mamma, dal giorno in cui sei stato adottato? Caro Nello, ormai sei una super star e da anni racconti al mondo di tutti i Fratelli Minori che hai lasciato qui al rifugio”.

”Se è vero che l’amore fa miracoli, tu sei la prova tangibile che nella vita non bisogna arrendersi mai, perchè il destino ha sempre in serbo per noi qualcosa di magico. Dai un bacino alla tua mamma e a Skyler, ringraziale per essere così speciali”, concludono sui social.

