Olbia, il rilancio del museo archeologico: gestione Aspo e nuove regole

Il rilancio del museo archeologico di Olbia.

Ieri al Consiglio comunale di Olbia sono state approvate all’unanimità due delibere che segnano una svolta per il Museo Archeologico, con un nuovo regolamento e l’affidamento della gestione all’Aspo. Questi passaggi sono cruciali per consentire al museo di riaprire e di essere inserito nei circuiti museali regionali e nazionali. Ciò segna una svolta epocale per la struttura e per il patrimonio culturale e archeologico della città.

Simonetta Padre, presidente della commissione Cultura, ha illustrato le delibere e ha spiegato che la revisione è necessaria anche perché rientra tra i requisiti richiesti per avviare la procedura di riconoscimento regionale e nazionale. Il nuovo regolamento, ha aggiunto, offre diversi vantaggi, tra cui l’inserimento della struttura culturale tra le associazioni e i portamenti, e un sensibile aumento della visibilità e della promozione del museo.

