Prende a forbiciate un cane e due persone, follia a Olbia

Prima accoltella un cane e poi due persone a Olbia.

Pomeriggio di follia a Olbia, dove un uomo ha aggredito con un paio di forbici due persone e un cane. I fatti sono iniziati in via Genova, nei pressi del supermercato Superpan: qui l’aggressore, un uomo di origini straniere, ha colpito al collo una guardia giurata per poi darsi alla fuga.

La scia di violenza è proseguita tra via dei Lidi e via Roma. La seconda vittima è stata una commerciante cinese, colpita anch’essa al collo all’interno della propria attività in via dei Lidi; subito dopo, l’uomo si è scagliato contro un cane in via Roma.

Fortunatamente, tutti i feriti sono stati soccorsi prontamente, evitando conseguenze peggiori. Grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri di Olbia, l’esagitato è stato arrestato poco dopo e condotto in caserma. Gli inquirenti stanno ora analizzando i filmati della videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica delle aggressioni.

