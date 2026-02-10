L’ultimo saluto a Punkrazio, la messa a Olbia in suo ricordo

L’addio a Olbia per Punkrazio.

Ci sarà una messa a Olbia per ricordare Pancrazio Mameli, conosciuto come “Punkrazio”, scomparso all’età di soli 50 anni. L’ultimo saluto per l’uomo, che da tempo viveva a Nola (Napoli), lunedì 16 febbraio, alle ore 17, nella chiesa di San Simplicio. Punkrazio se ne è andato il 27 gennaio scorso lasciando un eco dolorosissimo nella città di Olbia che era molto legata a lui.

Olbiese, ricordato come un personaggio estroso e amante della musica punk. Il “punkabbestia”, considerato uno dei pochi veri punk rimasti in città, era molto seguito sui social, in particolare da tanti sardi come lui grazie ai quali aveva mantenuto legami saldi con l’Isola. Per lui essere punk non era una moda del momento, ma un vero e proprio stile di vita, tanto che il suo nome di battesimo è stato declinato in Punkrazio. L’uomo quest’anno avrebbe compiuto 51 anni.

Il suo funerale è stato celebrato lo scorso 6 febbraio a Nola e le sue ceneri riposano al nuovo cimitero di Olbia. La famiglia di Punkrazio, che ha perso dolorosamente il suo caro, ha ringraziato la città per l’affetto nei confronti di Pancrazio. La sua morte infatti ha scatenato una reazione di dolore da parte di molti cittadini che hanno riempito le bacheche dei social di pensieri e di parole commosse verso il 50enne.

