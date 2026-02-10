Olbia, morto il cane, grave uno dei feriti – La ricostruzione

Le aggressioni a Olbia.

C’è una vittima delle tre aggressioni di questo pomeriggio a Olbia tra il centro storico e via dei Lidi. Il cane ferito a colpi di forbici, purtroppo, non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite inferte da un folle che ha colpito lui e due persone sempre con la stessa arma. I veterinari non sono purtroppo riusciti a salvargli la vita, infatti, purtroppo, le sue ferite erano copiose.

La ricostruzione.

L’aggressore è un uomo di origini tunisine richiedente asilo, che ha colpito tre soggetti a caso tra via Genova, via Roma e via dei Lidi. Prima è entrato in un centro massaggi a Tilibbas dove ha colpito al collo con un paio di forbici l’impiegata cinese, che, fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Stando alla prima ricostruzione, l’aggressione non c’è un movente di rapina. La donna ha chiamato i carabinieri, ma l’uomo era già fuggito.

Successivamente si è spostato in piazza Crispi dove ha aggredito alle spalle una guardia giurata, che è finita al pronto soccorso di Olbia con gravi ferite. In via Roma, nei pressi del bar Bua, si è scagliato contro un cane di un avventore seduto ai tavolini di un bar. A seguito delle numerose chiamate pervenute al 112, sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile e della Stazione Carabinieri Porto Rotondo, che hanno bloccato tempestivamente e messo in sicurezza il soggetto. I motivi dell’azione del tunisino sono in corso di accertamento e non si esclude alcuna ipotesi. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di tentato omicidio.

