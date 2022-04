Si chiama Giuseppe ed è di Olbia.

E’ di Olbia il più giovane proprietario di un pastore tedesco in Sardegna ad aver fatto ottenere al suo cane il titolo di “campione italiano di bellezza”, con 7 CAC (Certificato di Attitudine al Campionato), che si tratta di titoli nazionali. A soli 14 anni Giuseppe Desini, la sua dedizione per il suo amico peloso Urlo, lo ha fatto trionfare più volte ai vari raduni annuali a cui ha sempre partecipato.

Il ragazzo, che frequenta la terza media, partecipa in prima persona ai raduni, grazie al supporto della sua famiglia. “Già a nove anni mio figlio, grazie alla sua passione per i cani – racconta il papà Mauro -, ha partecipato al primo raduno che si è tenuto a Sassari e ha fatto vincere il nostro cane, che allora aveva solo 3 mesi. E’ successo tutto quando ho comprato un pastore tedesco per regalarlo a mia moglie e ci hanno invitato alla competizione e Giuseppe era il partecipante più giovane”.

La passione per il bimbo nei confronti dei cani gli permette di affrontare tutte le dure prove che deve sostenere per riuscire a far vincere Urlo. Il suo amico pastore tedesco, infatti, non è soltanto coccolatissimo, ma il suo livello di salute è molto curato. “Il cane va lavato qualche giorno prima del raduno perché il pelo deve essere lucido e folto – spiega la mamma, Stefania Mura -. Inoltre, si allena molto assieme a mio figlio che riesce a trovare sempre il tempo per dedicarsi a lui nonostante gli impegni come la scuola. Infatti, durante i raduni uno dei requisiti fondamentali è come il conduttore porta il suo cane, oltre che il suo livello di salute, come i denti, il pelo, la massa fisica, l’educazione e l’addestramento”.

Il legame tra il piccolo Giuseppe e il suo cane è uno degli ingredienti del successo. Questo ha permesso di ottenere il 22esimo posto al campionato italiano di Modena, unico in Sardegna. “Parteciperà anche al prossimo raduno di Budoni – dice il papà Mauro -, che si terrà questa domenica. Siamo molto felici per nostro figlio e orgogliosi sia il più giovane in Sardegna ad aver ottenuto questo traguardo con Urlo, perché questo è molto gratificante per lui. Bisogna sempre credere nelle giovani generazioni ed è importante che siano sempre incoraggiati nelle loro passioni”.