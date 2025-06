I successi del pizzaiolo di Cannigione Giuseppe Lapolla.

Il 2025 è stato un anno ricco di successi per Giuseppe Lapolla, pizzaiolo lucano attivo da quasi vent’anni nel nord-est della Sardegna, in particolare a Cannigione. Nel corso degli ultimi mesi, l’artigiano della pizza ha conquistato tre importanti riconoscimenti che ne confermano il valore a livello nazionale e internazionale.

L’Arcimboldo.

Lapolla è stato premiato per il terzo anno consecutivo al concorso gastronomico “L’Arcimboldo Tre Pennelli”, manifestazione che valorizza l’originalità, la tecnica e l’estetica nella cucina d’autore. Il maestro pizzaiolo ha inoltre ricevuto il Disco d’Oro al Teatro Ariston di Sanremo, uno dei riconoscimenti più simbolici nel panorama enogastronomico italiano. Sul piano internazionale ha raggiunto un altro traguardo: il terzo posto ai Pizza World Games di Las Vegas, una delle competizioni più prestigiose per i professionisti del settore.

Punto di riferimento nella Sardegna nord-est.

Attivo dal 2006 nella località di Cannigione, Lapolla è da anni il riferimento tecnico e creativo della storica Pizzeria Da Serafino e Giovanni. Accanto all’attività quotidiana nel locale gallurese, collabora anche con Le 5 Stagioni – Agugiaro & Figna Molini come tecnico specializzato, curando formazione e ricerca sulle farine professionali. È inoltre impegnato in percorsi didattici dedicati ai giovani pizzaioli, in collaborazione con l’Agenzia Dante Alighieri.

Con sei titoli mondiali alle spalle – in categorie che spaziano dalla pizza piccante a quella senza glutine – Lapolla è al momento l’unico pizzaiolo europeo a vantare il riconoscimento delle Tre Stelle dell’Arcimboldo, assegnato ai professionisti che si distinguono per qualità, ricerca e innovazione. La sua filosofia, fondata su impasti ricercati e materie prime territoriali, continua a guadagnare consenso nel mondo della pizza d’autore.

