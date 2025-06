Caos traghetti a Olbia, prezzi record e corse cancellate

Traghetti a caro prezzo da e per Olbia.

Olbia torna al centro delle polemiche in vista della stagione estiva, ancora lontana dal suo apice ma già segnata da tensioni crescenti sul fronte dei trasporti marittimi. I collegamenti via nave da e per la Sardegna, infatti, stanno facendo registrare difficoltà rilevanti, tra prezzi in vertiginosa ascesa, corse esaurite con largo anticipo e cancellazioni improvvise che stanno mettendo a dura prova la pazienza sia dei residenti isolani sia dei turisti.

Proprio Olbia, uno degli snodi portuali più trafficati dell’Isola, si ritrova coinvolta in una situazione che, per molti, rischia di trasformare le vacanze in una corsa a ostacoli. I collegamenti con l’isola, soprattutto lungo la rotta Civitavecchia-Olbia, mostrano già i segni del sovraccarico: una cabina interna per una famiglia tipo con auto al seguito può superare abbondantemente i 1.200 euro. Una cifra che scoraggia e impone prenotazioni a mesi di distanza.

Le criticità non si limitano però ai costi. Martedì scorso e il giorno successivo, la nave Aki di Moby ha cancellato all’ultimo momento due corse tra Olbia e Genova, lasciando a terra numerosi passeggeri. Il tentativo di ricollocare i viaggiatori su altre imbarcazioni non ha evitato disagi e ritardi, accendendo i riflettori su una gestione operativa giudicata da molti inadeguata.

