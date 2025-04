Torna la Genova-Olbia con Moby, novità a bordo dei traghetti

La tratta Genova-Olbia con Moby attiva fino a novembre.

Riparte la tratta Genova-Olbia con la Moby. La compagnia navale ha annunciato la proroga del servizio stagionale dal capoluogo ligure all’Isola Bianca, al via domani 16 aprile, fino al 3 novembre. Ci saranno delle novità a bordo delle navi Moby per l’estate 2025.

Inoltre, da quest’anno Moby Aki e Moby Wonder offriranno il wi-fi gratuito a bordo, per consentire ai passeggeri di “navigare in tutti i sensi”, anche in pieno mare. Tra le novità, un buono sconto del 20% sul prossimo viaggio per chi sceglie i collegamenti con l’Isola.

