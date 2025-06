Golfo Aranci protagonista su Sky con “Calciomercato – L’originale”

Il territorio di Golfo Aranci protagonista su Sky.

È entrato nel vivo e si concluderà domani il tour gallurese di Calciomercato – L’originale, lo storico format sportivo in onda su Sky, che da lunedì ha trasformato Golfo Aranci in una suggestiva vetrina televisiva. Per cinque giorni consecutivi, le telecamere della trasmissione hanno raccontato non solo trattative e retroscena del calcio italiano, ma anche le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio, con un’attenzione particolare per le eccellenze locali.

L’iniziativa, voluta dal Comune e sostenuta dalla compagnia di navigazione Moby, ha portato in riva al mare non solo la troupe televisiva, ma anche calciatori e protagonisti del panorama sportivo nazionale, creando un clima di festa e visibilità mediatica per l’intera cittadina. Il lungomare di Golfo Aranci, trasformato per l’occasione in un elegante salotto a cielo aperto, è stato scelto come set per le dirette televisive, trasmesse ogni sera su Sky e disponibili anche in streaming su NowTv.

