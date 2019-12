Ad Arzachena il gran finale del villaggio di Natale: gli eventi

Gli appuntamenti.

Il villaggio di Natale in piazza Risorgimento chiude oggi, martedì 24 dicembre, dopo 9 giorni di animazione, mercatino, musica, degustazioni, spettacoli e giochi ospitati tra la piazza e le casette in legno proposte per la prima volta nell’inverno arzachenese.

Per il gran finale, alle 18, ospiteremo il coro “Tell Thee Gospel”. In serata, annunceremo i vincitori dei concorsi “ Natale in vetrina” e “Bancarella di Natale” a cui sarà assegnato un montepremi di 4 mila e 400 euro messo in palio dall’assessorato al Commercio diretto da Mario Russu.

Nel frattempo, questo pomeriggio non perdere lo spettacolo “Bolle di sapone giganti” e un altro romantico tour sulla carrozza trainata dai cavalli bianchi.

(Visited 89 times, 89 visits today)