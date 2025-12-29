In Gallura arriva il pagamento delle pensioni di gennaio 2026

Il pagamento delle pensioni di gennaio 2026 in Gallura.
In Gallura le pensioni di gennaio saranno disponibili a partire da sabato 3, come comunicato da Poste Italiane. In tutti i 34 uffici postali della provincia, i titolari di pensione potranno ritirare l’accredito direttamente allo sportello, mentre chi ha scelto l’accredito su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution potrà consultare il proprio saldo e prelevare senza recarsi in filiale. I possessori di Carte di Debito associate a conti o libretti, così come di Postepay Evolution, avranno la possibilità di prelevare contanti dai 26 Atm Postamat presenti sul territorio, evitando così code agli sportelli.
Una polizza assicurativa gratuita.
Poste Italiane ricorda inoltre che i titolari di Carte di Debito associate a conti o libretti possono usufruire di una polizza assicurativa gratuita che copre fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante entro due ore dal prelievo, sia presso sportelli postali sia agli Atm Postamat.
I consigli di Poste Italiane.
Per ridurre i tempi di attesa, l’azienda consiglia ai pensionati di recarsi agli uffici in tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi ai primi del mese. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.poste.it o contattando il numero 06/45263322.