Capodanno a Olbia, cresce l’attesa per l’arrivo di Mengoni e Lazza

Gli ultimi preparativi per il Capodanno a Olbia.

A Olbia l’isola Bianca si prepara a diventare nuovamente il cuore della musica dal vivo con il palco già montato per il concerto di Capodanno, nello stesso molo che aveva ospitato l’evento di Jovanotti. Nei prossimi giorni, l’area accoglierà Marco Mengoni e Lazza, protagonisti di una serata che si annuncia tra le più attese della stagione.

Grazie al nuovo ingresso, l’accesso al molo risulta ora più agevole rispetto al passato, mentre il vecchio Molo Brin si avvia a cambiare destinazione, lasciando spazio a una struttura pensata per offrire una visione ottimale verso il centro cittadino. L’organizzazione dell’area destinata al pubblico è stata curata nei dettagli, con percorsi separati per i mezzi di emergenza e zone specifiche riservate alle persone con disabilità, nel rispetto delle normative di sicurezza e capienza. La presenza del palco comporterà modifiche alla viabilità e all’organizzazione urbana. L’intero centro, compresa via Principe Umberto, sarà interessato da una pedonalizzazione estesa, mentre alcune attività portuali saranno temporaneamente riallocate per permettere l’allestimento senza intralci.

