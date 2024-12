Lavori per il porto turistico, arrivano 400 parcheggi a Olbia

Si lavora per i parcheggi a Olbia.

I primi mesi dell’anno cominceranno i lavori per realizzare un’importante opera a Olbia: il primo porto per maxi yacht a pochi passi del centro storico. Un’opera necessaria per incrementare la vocazione turistica della città. Attualmente i posti barca a Olbia sono divisi tra Portisco, Porto Rotondo e la Marina di Olbia Mare.

Avere però in pieno centro storico un porto per barche di lusso con servizi di alto livello rappresenta per la città un’opportunità da non perdere. Sarà realizzato nel vecchio porto di Olbia, nel Molo Brin e l’area chiuderà per il cantiere i primi mesi dell’anno, i cui lavori sono slittati per permettere di accogliere il concerto di Capodanno.

Il progetto di avere un porto per maxi yacht in centro però porterà inevitabilmente a una carenza di parcheggi. Tuttavia, il Comune di Olbia è al lavoro per supplire alla carenza di stalli in città e sono quasi pronti fino a 400 posti auto gratuiti. Ne ha dato notizia il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, durante la conferenza stampa di fine anno.

”La paura dei nostri concittadini di non avere più parcheggi davanti al Molo Brin, con la realizzazione nei primi mesi del 2025 del porto turistico degli yacht, ci mette nelle condizioni di rassicurare la nostra comunità – ha detto il primo cittadino -. Abbiamo messo in ordine i parcheggi alla radice dell’Isola Bianca. Abbiamo messo in ordine tutte le automazioni e i meccanismi di chiusura dei parcheggi; abbiamo ultimato i lavori della parte superiore e inizieremo a gennaio con quelli del piano interrato”.

I parcheggi saranno a diversi metri di distanza dal centro storico, all’Isola Bianca. “Sono tutti gratuti e questo penso che sia importante. Fare 200 metri in più per raggiungere il centro storico non penso sia un problema”, ha dichiarato il sindaco.

