Il programma di Capodanno a Olbia.

Una serie di eventi collaterali partiranno da sabato 29 dicembre, per tre giorni all’insegna dei festeggiamenti per tutti a Olbia per questo Capodanno 2019. La sera di sabato 29 dicembre si terrà la performance di teatro danza, dal titolo “Iconografie in Evoluzione”, della compagnia di danza del Centro Danza Body Control Olbia, che con il linguaggio della danza moderna e contemporanea intende raccontare lo sviluppo culturale e intellettuale di una terra, la Sardegna, di tesori spirituali, segni indelebili di una tradizione che lega l’uomo con l’ambiente e che ha forgiato nel tempo l’essenza del popolo sardo.

Uno spettacolo questo che si svolgerà all’interno del museo archeologico di Olbia e prenderà spunto proprio dai reperti archeologici ivi esposti per dar vita a scenografie suggestive e installazioni danzanti. Le sere del 30 e 31 dicembre, l’animazione musicale del Dj Jad e del contest Dj, unitamente agli spettacoli di Holy Colors, la rappresentazione di musica etnica dal titolo “Etnic – Un donu de s’arte sarda” e l’esibizione dell’orchestra “Benas”, inonderanno il centro cittadino di Olbia con coreografie esplosive ed elettrizzanti, in grado di coinvolgere attivamente il pubblico, all’interno delle proprie performance live, per entusiasmare le serate di adulti e piccini, con coreografie fantastiche e colpi di scena.

La notte del 31 dicembre il concerto dei Måneskin sarà concluso da un tripudio di botti, luci e colori, tipici dei migliori spettacoli pirotecnici di tradizione italiana, quale scenario ideale per accompagnare i brindisi di fine anno e inizio anno nuovo. La Società Parente Fireworks è produttore da più di 110 anni di fuochi d’artificio, esportatore in tutto il mondo dei propri articoli, specializzato nella progettazione e nella produzione di eventi su grande scala.

Ha realizzato spettacoli pirotecnici di grandi dimensioni, operando in 30 paesi del Mondo, prendendo parte ad esempio, a 3 cerimonie di giochi olimpici e realizzando lo spettacolo di fuochi artificiali del “Vasco Modena Park” nel 2017. Dopo i saluti del nuovo anno e al termine del concerto principale, la notte proseguirà con l’accompagnamento di un Dj-Set finale, una manifestazione allegra e gioviale per augurare i migliori auspici per il 2019.

