Dai botti alle bottiglie di vetro, le ordinanze di Olbia per Capodanno 2025

I divieti del Comune di Olbia per un Capodanno sicuro.

Conto alla rovescia a Olbia per il grande evento di fine anno, l’atteso Capodanno con il suo concertone. Quest’anno il Comune ha predisposto un ricco programma di eventi già dalla sera del 30 dicembre. Sfondo di questa carrellata di manifestazioni è piazza Crispi che è ormai diventata il centro della città di Olbia.

LEGGI ANCHE: Capodanno 2025, ecco il cantiere del grande palco a Olbia

In Piazza Crispi, dalle 21 alle 24, il pubblico potrà godere di dj set targati RDS e delle performance comiche dei volti noti di Zelig e Colorado. La serata clou sarà quella del 31 dicembre: alle 22.30 sul palco del Molo Brin saliranno i Pinguini Tattici Nucleari, seguiti, subito dopo la mezzanotte, dall’esibizione dei Boomdabash.

Il Capodanno di Olbia attirerà in città visitatori da ogni parte dell’Isola e dell’Italia, per andare ad assistere al concerto della propria band preferita. L’amministrazione quest’anno ha puntato su due gruppi giovani di maggior successo. Visto l’arrivo di migliaia di persone in città, il primo cittadino ha firmato una serie di ordinanze per garantire la sicurezza e permettere il prolungamento dei festeggiamenti.

Una di queste vieta la vendita e la detenzione di botti e fuochi d’artificio. Con l’ordinanza n. 109/2024, scatterà il divieto, dalle 17 del 30 dicembre fino alle 24 dell’1 gennaio. È inoltre proibito il loro utilizzo, salvo per i soggetti autorizzati. Gli articoli pirotecnici ammessi (come i fuochi d’artificio ad esclusivo effetto luce conformi alle normative) potranno essere utilizzati solo in spazi privati, senza arrecare disturbo a persone o animali.

Un’altra ordinanza riguarda le bevande. Dalle 19 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio, è vietata la vendita, il consumo e la detenzione di bevande in bottiglie di vetro, plastica, lattine o contenitori tetra brik, sia nei punti vendita fissi che ambulanti. Le bevande potranno essere servite esclusivamente in bicchieri di carta o compostabili, evitando l’uso di plastica.

L’orario per la diffusione di musica dal vivo o registrata nei locali è esteso fino alle 4 del mattino del 1 gennaio. Oltre tale orario, sarà consentita solo all’interno di locali insonorizzati, senza che il suono sia percepito all’esterno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui