Settimo Nizzi premia la generosità di “Tango”, Antonio il sindaco dei poveri

Il primo cittadino di Olbia, Settimo Nizzi, ha dato un riconoscimento al sindaco dei poveri: Antonio Dessì, noto come Tango. Da anni è sempre in movimento per aiutare le famiglie bisognose di Olbia. A prescindere da istituzione servizi sociali, mette in moto la sua macchina e porta un sorriso a chi ne ha bisogno. Tanti gli imprenditori che si affidano a lui ciecamente, sanno che se decidono di donare soldi, panettoni o altri prodotti possono rivolgersi a lui. Tango li ritira e poi li consegna a chi di dovere.

Nizzi premia il sindaco dei poveri

“Questa mattina abbiamo consegnato un riconoscimento ufficiale ad Antonio Dessì, noto Tango – annuncia Nizzi -, per l’instancabile lavoro che da anni svolge a sostegno delle famiglie bisognose della nostra città. Grazie di cuore da parte dell’amministrazione comunale tutta”.

Da anni ormai Dessì, operaio Aspo, si dedica ad assistere le famiglie in difficoltà. Non ha una onlus, non ha un gruppo che lo sostiene: è un individuo che cerca di aiutare il prossimo. Per questo il Nizzi e il Comune di Olbia hanno deciso di celebrare l’impegno di tango, il sindaco dei poveri.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui