Il caso del capodoglio morto finisce in Europa: “Giusto lo stop alla plastica usa e getta”

Le dichirazioni dell’eurodeputata Isabella De Monte.

“L’immagine della femmina di capodoglio spiaggiata in Sardegna, con lo stomaco devastato da rifiuti di plastica e il suo cucciolo morto in grembo, è la fotografia di come stiamo uccidendo il nostro mare, la nostra terra e noi stessi. Contro questo scempio abbiamo bisogno di scelte forti: lo stop del Parlamento europeo alla plastica usa e getta va in questa direzione, ed è una decisione rivoluzionaria”. Lo afferma Isabella De Monte, eurodeputata Pd, che durante l’ultima plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo ha convintamente votato a favore del provvedimento che vieta, a partire dal 2021, l’uso di articoli di plastica monouso, come piatti, posare, cannucce e bastoncini cotonati.

Secondo De Monte “piange il cuore a vedere immagini simili: un animale soffocato e ucciso da piatti di plastica, lenze, pezzi di rete, morto sulle coste della Sardegna, tra i mari più belli del mondo. Davanti a tutto ciò non è più tempo di parole. Servono fatti concreti. La scorsa settimana a Strasburgo ho votato a favore di un provvedimento che mette al bando alcuni dei prodotti più inquinanti in assoluto. È stata una decisione forte – conclude – con cui il Parlamento europeo ha chiarito ancora una volta quanto siano prioritarie per l’Europa le battaglie in difesa dell’ambiente. Se vogliamo continuare a vivere in questo mondo, dobbiamo metterci in testa di proteggerlo”.

