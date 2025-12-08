Olbia saluta “Chirigone”, Carletto Dettori aveva solo 50 anni

Carletto Dettori se n’è andato a 50 anni

Carletto Dettori aveva solo 50 anni, noto come “Chirigone” se n’è andato nonostante le cure ricevute all’ospedale di Olbia. Ad annunciare la sua scomparsa è il fratello Giovanni con Laura e i nipoti Gaia e Gabriele assieme alla compagna Tiziana.

Dalla famiglia arriva un ringraziamento a medici e paramedici che hanno seguito Carletto al Giovanni Paolo II. L’ultimo saluto sarà mercoledì 10 dicembre alle ore 10 nella chiesa della Sacra Famiglia, con partenza dall’ospedale.