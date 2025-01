Carnevale di Olbia, trovato il capannone, l’appello: “Cerchiamo artisti e artigiani”

L’appello per realizzare il carnevale a Olbia.

L’associazione Amici del Carnevale Olbiese ha fatto sapere che ha trovato il capannone ed è già al lavoro per realizzare un evento indimenticabile. La sede è quella della Marbo, in via Libia e gli amici del carnevale hanno fatto un appello rivolto agli olbiesi.

”Facciamo un appello a tutti i cittadini, associazioni, artisti e artigiani che hanno la passione, la voglia e le competenze per contribuire alla creazione dei carri allegorici – si legge nella loro nota -. È il momento di unire le forze e iniziare a progettare insieme i protagonisti di questa straordinaria festa. Se avete idee, tempo da dedicare o semplicemente il desiderio di partecipare attivamente alla realizzazione del Carnevale Olbiese 2025, contattateci subito! Non importa se siete esperti costruttori o alle prime armi: quello che conta è l’entusiasmo e la voglia di collaborare per dare vita a un evento che renda orgogliosa tutta la città”.

”Lavorando insieme possiamo trasformare la nostra tradizione carnevalesca in uno spettacolo unico, capace di coinvolgere grandi e piccini, e di attirare visitatori da tutta la regione e oltre. Per ulteriori informazioni o per aderire al progetto, vi invitiamo a contattarci ai seguenti riferimenti: Telefono: Claudio 3397334653 e Ciro 3284530819”.

