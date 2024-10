Appello per salvare il Carnevale di Olbia: “Serve un capannone”

L’appello sui social per far sfilare il carnevale di Olbia.

Lo scorso anno a Olbia non si è potuta tenere la sfilata dei carri per carnevale, a causa della mancanza di capannone per ospitare i laboratori creativi. L’associazione Associazione Amici del Carnevale Olbiese vuole tornare a portare i carri sul lungomare, ma non ha ancora trovato un capannone in affitto per poterli realizzare.

Così hanno lanciato diversi appelli attraverso la loro pagina social ”Carnevale olbiese – pagina ufficiale”, muovendosi con largo anticipo per poter salvare la manifestazione e riportare in città un momento di gioia e festa tanto atteso che lo scorso anno, purtroppo, è mancato. L’associazione ha lanciato un primo appello i primi di ottobre per aiutarli a trovare in affitto uno ”spazio adeguato dove poter lavorare in sicurezza e serenità“. Se possedete o conoscete qualcuno che possiede un capannone disponibile, vi preghiamo di contattarci al più presto.”

