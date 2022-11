Caro bollette e affitti, ecco gli aiuti dal Comune di Olbia

Gli aiuti del Comune di Olbia per i rincari.

Il Comune di Olbia aiuterà i cittadini colpiti dal caro bollette e chi non riesce a pagare gli affitti. L’assessora alle Politiche Sociali, Simonetta Lai, ha reso noto che sono aperti i termini per presentare la domanda ai fini del beneficio denominato “interventi a supporto della popolazione – bonus energia- gas – canone di locazione “.

Si tratta di un contributo una tantum per il rimborso delle spese contro caro bollette e rincari degli affitti per i residenti a Olbia. Riguarda i consumi energia elettrica, aiuti per le bollette gas in rete o bombole e quelle per l’acqua. Inoltre ha esteso gli aiuti per i canoni di locazione e spese condominiali. Il contributo erogato sarà determinato dal totale delle spese documentate per il periodo agosto-novembre. Fino a un importo massimo determinato in base al reddito ISEE ed i componenti familiari.

Come scaricare il modulo della domanda.

Il modulo di domanda è disponibile presso il sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it. ; l’assessorato ai Servizi Sociali via Perugia 3 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dal lunedì al giovedì dalle 16 alle18. Si può trovare anche presso il Servizio Informacittà – via Perugia 3 ( preferibilmente previo appuntamento da prendere al seguente recapito telefonico 0789 25139), dal lunedì al venerdì alle ore 8 alle ore 18.

Oppure all’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino c/o residenza comunale di via Dante dal lunedì al venerdì

dalle ore 9 alle ore 12,30 e il lunedì e mercoledì dalle ore15,30 alle ore 17,30 Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 02.12.2022 , direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Olbia nella Via Garibaldi n. 49, tramite raccomandata a/r, oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui