Polemiche per la pista ciclabile a La Maddalena.

Iniziano tra le polemiche i lavori per la prima pista ciclabile di La Maddalena. A generare il malcontento di alcuni residenti è il taglio di alcuni alberi per fare spazio all’opera.

Ad essere sacrificati una fila di eucalipto e un ginepro della specie “Juniperus Phoenicea”. Il taglio di questi esemplari ha acceso parecchie polemiche tra gli abitanti della cittadina, i quali hanno pubblicato le foto sui social. “Finiremo per non avere più verde”, interviene una donna sui social. Ma c’è anche chi non ha gradito il progetto, volto a promuovere una viabilità sostenibile anche nel paese. “Quante biciclette circolanti ci saranno a La Maddalena? Nemmeno venti. Ora valeva il taglio di tanti alberi in una città dove le strade alberate sono poche?”.

I lavori a La Maddalena.

I lavori per la prima pista della città erano cominciati lo scorso ottobre. Il progetto permetterà di collegare il centro storico di La Maddalena a Caprera ovvero l’isola resa nota perché divenuta dimora dell’eroe dei due mondi Giuseppe Garibaldi. Attualmente sono in corso i lavori per il primo lotto, che prevede la realizzazione del tratto che parte all’altezza del circolo Ufficiali sino all’inizio del rettilineo dell’ex ospedale militare. Il primo intervento si concluderà entro la primavera del 2023.

