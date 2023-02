Nel vivo de Lu Carrasciali Timpiesu, arriva il grande finale

Festa anche di lunedì con Lu Carrasciali Timpiesu e arriva il gran finale di Martedì grasso. Per i più piccoli è stata la giornata del divertimento e della libertà. Il lunedì di Carrasciali ha accontentato tutti, ha soddisfatto gli organizzatori e le scuole coinvolte. Per tutti, ora, l’attenzione è puntata sul gran finale previsto per martedì 21 febbraio a partire dalle 15. Tanta attesa per la terza sfilata de Lu Carrasciali Timpiesu, soprattutto dopo il successo delle prime due giornate. Alessandro Achenza ha in serbo una sfilata decisamente ricca :oltre alle figure storiche di Re Giorgio e Mannena, accompagnate dalla leggiadra Corte del Re e dalla Banda città di Tempio, si attendono trentuno fra carri e gruppi estemporanei.

Un corteo variegato, ricco, capace di scatenare curiosità e coinvolgimento. Figuranti di tutte le età si sottoporranno al giudizio della Giuria esterna che, a fine serata decreterà il nome del vincitore dell’Oscar del Carrasciali, realizzato dai ragazzi del liceo de Andrè. La giuria osserverà e giudicherà distintamente i carri, i costumi, le allegorie, le coreografie e tutto l’ensamble. Alla fine del lungo corteo, il sovrano sarà

posizionato nel centro del piazzale XXV aprile, luogo dal quale seguirà il processo, ascolterà la sentenza e incontrerà le fiamme del rogo finale fra le lacrime della dolce Mannena. Dalle 15 la diretta su Videolina, sul canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 di Sky.