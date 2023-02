Grande attesa per il nuovo derby tra Olbia e Torres

I due derby di ottobre si sono chiusi con quattro Daspo per parte e domenica al Nespoli ci sarà la terza sfida della stagione tra Olbia e Torres. Dopo i primi due incontri, Coppa Italia in Gallura e andata di campionato al Vanni Sanna, dalla Questura di Sassari erano arrivati otto Daspo, quattro per parte. Come se non bastassero gli animati precedenti d’autunno, i tifosi galluresi sono reduci dalla trasferta di Ancona dove sono stati protagonisti di scontri con la tifoseria avversaria. Mentre quelli della Torres l’ultima scazzottata l’hanno fatta tra di loro, che ci sono vecchie ruggini tra due diverse anime della tifoseria rossoblù.

Cresce quindi la tensione in città per questo derby ad alta tensione che arriva nell’ultimo giorno di Carnevale. Il Comune e il sindaco non hanno ancora preso provvedimenti ufficiali perché c’è prima Martedì grasso. In occasione della sfilata di oggi a Olbia sono “vietati il consumo, la detenzione e la vendita per asporto – sia in forma fissa che ambulante – di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik ed in lattine”. Domenica, visti i precedenti, è lecito aspettarsi che arrivino limitazioni sul consumo di alcolici nei paraggi dello stadio, ma anche al suo interno. Perché in occasione del primo derby Nizzi aveva vietato vendita e bevute intorno allo stadio. Poi era arrivata una seconda ordinanza per proibirle anche all’interno. Un provvedimento che a ottobre non ha impedito le tensioni tra le due tifoserie rivali del nord Sardegna.